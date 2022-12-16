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Обстрел Днепропетровской области: враг серьезно повредил объекты энергетики, есть раненые

Фото: враг серьезно повредил объекты энергетики в Днепропетровской области (иллюстрация / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска нанесли ракетный удар по нескольким объектам энергетики в Днепропетровской области. Есть серьезные разрушения, три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах области. Есть серьезные разрушения. В Никопольском и Криворожском районах ранены трое работников электроподстанций. Все доставлены в больницы", - написал он.

Фото: последствия ракетного обстрела Днепропетровской области 16 декабря (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

Тем временем "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию в результате массированного ракетного удара РФ. В результате российских обстрелов были повреждены около 9 объектов генерации. До 50% украинцев не имеют доступа к электроэнергии.

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Днепропетровская областьЭлектроэнергияракетный удар