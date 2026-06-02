Обстрел Днепра: СБУ поймала предателя, на чьих руках гибель более 10 человек

16:54 02.06.2026 Вт
2 мин
Злоумышленник самостоятельно искал выход на спецслужбы РФ
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия вражеского удара по Днепру (t.me/dsns_telegram)

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который участвовал в подготовке комбинированной вражеской атаки по Днепру в ночь на 2 июня. В результате удара погибли более 10 человек.

По данным следствия, задержанным оказался бывший военный из Криничанского района, который имеет российский паспорт. Он самостоятельно искал выходы на спецслужбы РФ через тематический Telegram-канал, где его и привлекли к сотрудничеству.

Фигурант на собственном автомобиле объезжал местность прифронтового региона и постоянно менял локации. Во время воздушных тревог он фиксировал координаты, время и направления полетов украинских истребителей и ударных вертолетов.

Таким образом оккупанты пытались выявить "слабые точки" в украинской противовоздушной обороне. Они надеялись вычислить локации базирования авиации Сил обороны, чтобы нанести по ним комбинированный удар.

Фото: задержание вражеского агента (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту его жительства. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага, а также паспорт гражданина РФ.

Следователи СБУ уже сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во время сегодняшнего удара россияне направили основной удар на столицу. Враг использовал около 70 ракет и почти 700 дронов. Большинство удалось сбить, но зафиксировано попадание десятков баллистических ракет.

Утром страна-агрессор также ударила по одному из важнейших объектов "Нафтогаза" на Харьковщине. Сначала противник наносил удар беспилотниками, а затем "подключил" и ракеты.

