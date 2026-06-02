Обстрел Днепра: СБУ поймала предателя, на чьих руках гибель более 10 человек

По данным следствия, задержанным оказался бывший военный из Криничанского района, который имеет российский паспорт. Он самостоятельно искал выходы на спецслужбы РФ через тематический Telegram-канал, где его и привлекли к сотрудничеству.

Фигурант на собственном автомобиле объезжал местность прифронтового региона и постоянно менял локации. Во время воздушных тревог он фиксировал координаты, время и направления полетов украинских истребителей и ударных вертолетов.

Таким образом оккупанты пытались выявить "слабые точки" в украинской противовоздушной обороне. Они надеялись вычислить локации базирования авиации Сил обороны, чтобы нанести по ним комбинированный удар.

Фото: задержание вражеского агента (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту его жительства. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага, а также паспорт гражданина РФ.

Следователи СБУ уже сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.