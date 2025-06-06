Обстрел Чернигова: в городе есть пострадавшие, появились фото разрушений

В Чернигове есть пострадавшие в результате ночного обстрела. В городе повреждены жилые дома и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломака.

Сейчас точное количество пострадавших не раскрывается.

Фото: в Чернигове в результате обстрела есть пострадавшие и разрушения (t.me/lomako_oleksandr)

"Враг снова нанес комбинированный воздушный удар по Украине. Наш Чернигов - среди целей. К сожалению, есть пострадавшие. Повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и социальной сферы ", - написал Ломако.

Массированная атака на Украину 6 июня

В ночь на 6 июня Россия осуществила очередную масштабную воздушную атаку по территории Украины, применив ракеты и беспилотники. Во время вражеского обстрела Киева обломки сбитых целей упали в разных районах города. В результате атаки повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры, метрополитен и автозаправка.

По состоянию на 6:30 утра сообщалось о четырех погибших и по меньшей мере 20 человек, получивших ранения.

Под огнем также оказался Тернополь - город пережил одну из самых мощных атак с начала широкомасштабной войны. Известно о попадании по промышленным предприятиям и объектам инфраструктуры. В частности возникли перебои с электроснабжением.

Кроме того, подвергся удару и Луцк. Предварительно - пятеро пострадавших.

Более подробную информацию о последствиях этой ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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