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Обстрел Черниговской области: появились новые подробности

Фото: Оккупанты обстреляли Черниговскую область (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня в результате авиаудара по Черниговской области погиб ребенок. При этом еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Около 14:50 военные зафиксировали пуски двух управляемых авиабомб из российских самолетов Су-35 по селу Лизуновка Новгород-Северского района.

В результате авиаудара погиб ребенок 2009 года рождения. При этом предварительно, получили ранения еще два гражданских лица.

"Также частично разрушено здание СОШ (неработающее) и повреждены частные дома. Информация о потерях и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

Фото: последствия авиаудара по Черниговской области (t.me/ok_pivnich1)

Напомним, оккупанты обстреляли Черниговскую область и попали в неработающее образовательное учреждение.

Отметим, что за минувшую неделю россияне усилили обстрелы приграничья Черниговской области.

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