Россияне обстреляли Херсонскую область: есть жертва и раненые

Российские оккупанты вечером снова обстреляли Херсонскую область. На этот раз под удар попала Белозерка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram .

"К сожалению, очередной вражеский обстрел унес жизнь 35-летней женщины. Мои соболезнования родным погибшей... Ее муж - ранен. Сейчас "скорая" везет его в больницу", - сообщил Прокудин.

По его данным, известно также о еще одной пострадавшей, она была госпитализирована в больницу.

"30-летнюю местную жительницу, которая была дома с годовалым ребенком. К счастью, малыш не пострадал", - сообщил глава ОВА.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.

Так, россияне утром 22 февраля совершили очередной обстрел по территории Херсонской области. В результате атаки захватчиков по частному сектору погиб местный житель.

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