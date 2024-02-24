ua en ru
Сб, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Херсонскую область: есть жертва и раненые

Херсонская область, Суббота 24 февраля 2024 19:10
UA EN RU
Россияне обстреляли Херсонскую область: есть жертва и раненые Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты вечером снова обстреляли Херсонскую область. На этот раз под удар попала Белозерка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"К сожалению, очередной вражеский обстрел унес жизнь 35-летней женщины. Мои соболезнования родным погибшей... Ее муж - ранен. Сейчас "скорая" везет его в больницу", - сообщил Прокудин.

По его данным, известно также о еще одной пострадавшей, она была госпитализирована в больницу.

"30-летнюю местную жительницу, которая была дома с годовалым ребенком. К счастью, малыш не пострадал", - сообщил глава ОВА.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.

Так, россияне утром 22 февраля совершили очередной обстрел по территории Херсонской области. В результате атаки захватчиков по частному сектору погиб местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия назвала сроки предоставления переговорной рамки
Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия назвала сроки предоставления переговорной рамки
DAILY
Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров