Обстрел многоэтажки в Сумах: количество погибших возросло

Обстрел многоэтажки в Сумах

В ночь на 30 января российская армия атаковала город Сумы. В результате попадания дрона по жилому дому пострадали люди, есть погибшие.

При этом в течение дня количество как пострадавших, так и жертв постоянно росло. На данный момент в Сумах 9 человек пострадали, среди которых ребенок, еще шесть погибли.

Кроме этого, в результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов. Работникам ГСЧС удалось спасти 4 человек, включая ребенка и провести эвакуацию 118 жителей.

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