ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел многоэтажки в Селидово: найдено тело еще одной жертвы

Донбасс, Четверг 16 ноября 2023 12:07
UA EN RU
Обстрел многоэтажки в Селидово: найдено тело еще одной жертвы Фото: количество погибших на месте удара по многоэтажке в Селидово возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Количество погибших на месте удара по многоэтажке в Селидово Донецкой области, который случился 15 ноября, возросло. Под завалами нашли третью жертву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего на месте частично разрушенного в результате обстрела жилой 4-этажки", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы на месте удара по дому в Селидово идут уже вторые сутки (t.me/dsns_telegram)

Обстрел многоэтажки в Селидово Донецкой области

В ночь на 15 ноября российская армия ударила ракетами С-300 по Селидово Донецкой области. Под ударом оказался один из жилых домов. Первоначально сообщалось об одной погибшей и двух раненых. Позже число пострадавших возросло до трех людей. А количество погибших - до двух. По данным спасателей, ударом разрушен целый подъезд. Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются уже вторые сутки. Под завалами может находиться еще один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени