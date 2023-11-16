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Обстріл багатоповерхівки в Селидовому: знайдено тіло ще одної жертви

Донбас, Четвер 16 листопада 2023 12:07
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Обстріл багатоповерхівки в Селидовому: знайдено тіло ще одної жертви Фото: кількість загиблих на місці удару по багатоповерхівці у Селидовому зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих на місці удару по багатоповерхівці у Селидовому Донецької області, який стався 15 листопада, зросла. Під завалами знайшли третю жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої особи на місці частково зруйнованої внаслідок обстрілу житлової 4-поверхівки", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару по будинку в Селидовому тривають вже другу добу (t.me/dsns_telegram)

Обстріл багатоповерхівки у Селидовому Донецької області

У ніч на 15 листопада російська армія вдарила ракетами С-300 по Селидовому Донецької області. Під ударом опинився один із житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох людей. А кількість загиблих - до двох. За даними рятувальників, ударом зруйновано цілий під'їзд. Аварійно-рятувальні роботи на місці тривают вже другу добу. Під завалами може перебувати ще одна людина.

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