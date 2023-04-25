Обстрел аэродрома "Канатово". Суд арестовал экс-разведчика Червинского

Суд избрал меру пресечения бывшему и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Роману Червинскому в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Защита бывшего командира считает, что его задержали и арестовали незаконно. Адвокаты хотят подавать апелляцию.

По информации издания, Червинского арестуют на два месяца без права на внесение залога.

Напомним, 21 апреля СБУ объявила бывшему командиру Червинскому о подозрении, поскольку его самовольные действия оказались неудачными и могли привести к обстрелу украинского аэродрома под Кропивницким в 2022 году.

Вчера, 24 апреля, источник сообщил РБК-Украина, что СБУ задержала Червинского.

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