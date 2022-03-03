Наводять ворога на ціль. Бригада тероборони знайшла маячки-трекери у гумдопомозі
Тероборона виявила маячки-трекери в гуманітарній допомозі. Людей закликають уважно оглядати всі багажі та знищувати їх.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування Медичних сил ЗСУ.
"Сьогодні в одній з бригад ТрО, при отриманні гуманітарної допомоги знайдено декілька маячків-трекерів, які дають наводку", - йдеться в повідомленні.
В відомстві просять уважно оглядати будь-яку гуманітарну допомогу.
"При виявленні таких маячків розбивайте молотком та спалюйте", - радять медики.
Як повідомлялося раніше, українцям показали маяки для наведення ракет. Якщо ви їх помітили, необхідно також відразу виводити з ладу або повідомляти в поліцію.
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