Наводять ворога на ціль. Бригада тероборони знайшла маячки-трекери у гумдопомозі

Тероборона виявила маячки-трекери в гуманітарній допомозі. Людей закликають уважно оглядати всі багажі та знищувати їх.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування Медичних сил ЗСУ.

"Сьогодні в одній з бригад ТрО, при отриманні гуманітарної допомоги знайдено декілька маячків-трекерів, які дають наводку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, українцям показали маяки для наведення ракет. Якщо ви їх помітили, необхідно також відразу виводити з ладу або повідомляти в поліцію.

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