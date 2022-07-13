Обстріляли по чотири рази: Кубраков про атаки РФ по українських аеропортах
Російські війська від початку повномасштабного вторгнення обстріляли всі аеропорти нашої країни. По деяким били й по чотири рази.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"Всі аеропорти були обстріляні і неодноразово, ступінь пошкодження у них різний, десь пошкоджені злітні смуги, десь термінали, десь обладнання або заправні комплекси. Але точно можна сказати, що всі аеропорти були обстріляні - десь два, десь три, а десь і чотири рази", - розповідає Кубраков.
При цьому міністр вважає, що найпершою метою росіян, здійснюючи такі атаки, навряд чи було послаблення економічного потенціалу.
"Думаю, це більше було пов'язано не з економікою. З економікою, напевно, у другу чергу. Більшість аеропортів зазнали атак у перші години війни. Росіяни намагалися влучати у радіолокаційне обладнання, але влучали вже куди могли. Ми бачимо, що вся їх "високоточна" зброя, яка стріляє нібито тільки по військових, чомусь через раз потрапляє по цивільних об'єктах, і аеропорти не виняток", - зазначив Кубраков.
Нагадаємо, в перші дні повномасштабної війни російські окупанти обстріляли ангар й знищили найбільший та найпотужніший літак у світі Ан-225 "Мрія".
Також стало відомо, що в Гостомелі після війни можуть побудувати новий міжнародний аеропорт "Мрія".
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