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Обстреляли по четыре раза: Кубраков об атаках РФ по украинским аэропортам

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Киев, Среда 13 июля 2022 09:41
Обстреляли по четыре раза: Кубраков об атаках РФ по украинским аэропортам Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

Российские войска с начала полномасштабного вторжения обстреляли все аэропорты нашей страны. По некоторым били и по четыре раза.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Все аэропорты были обстреляны и неоднократно, степень повреждения у них разная, где-то повреждены взлетные полосы, где-то терминалы, где-то оборудование или заправочные комплексы. Но точно можно сказать, что все аэропорты были обстреляны - где-то два, где-то три, а где-то и четыре раза", - рассказывает Кубраков.

При этом министр считает, что самой первой целью россиян, осуществляя такие атаки, вряд ли было ослабление экономического потенциала.

"Думаю, это больше было связано не с экономикой. С экономикой, наверное, во вторую очередь. Большинство аэропортов подверглись атакам в первые часы войны. Россыяне пытались попадать в радиолокационное оборудование, но попадали уже куда могли. Мы видим, что все их "высокоточное" оружие, которое стреляет якобы только по военным, почему-то через раз попадает по гражданским объектам, и аэропорты не исключение", - отметил Кубраков.

Напомним, в первые дни полномасштабной войны российские оккупанты обстреляли ангар и уничтожили самый большой и мощный самолет в мире Ан-225 "Мрия".

Также стало известно, что в Гостомеле после войны могут построить новый международный аэропорт "Мрия".

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