На Донбасі під час обстрілу Мар'їнки постраждав мирний житель
Під час ранкового обстрілу Мар'їнки (Донецька область) постраждав мирний житель. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.
Повідомляється, що чоловік отримав поранення вранці у дворі свого будинку. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу.
Потерпілого госпіталізували з осколковими пораненнями різних частин тіла.
"За фактом порушено кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні бойовики на Донбасі обстріляли околиці населеного пункту Опитне з мінометів, в результаті пошкоджено кілька будівель.