На Донбасі під час обстрілу Мар'їнки постраждав мирний житель

Під час ранкового обстрілу Мар'їнки (Донецька область) постраждав мирний житель. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області .

Повідомляється, що чоловік отримав поранення вранці у дворі свого будинку. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу.

Потерпілого госпіталізували з осколковими пораненнями різних частин тіла.

"За фактом порушено кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.