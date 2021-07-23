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На Донбасі під час обстрілу Мар'їнки постраждав мирний житель

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Мар'їнка, П'ятниця 23 липня 2021 16:16
На Донбасі під час обстрілу Мар'їнки постраждав мирний житель Фото: потерпілого госпіталізували до Курахового (Brendan Hoffman/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Під час ранкового обстрілу Мар'їнки (Донецька область) постраждав мирний житель. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Повідомляється, що чоловік отримав поранення вранці у дворі свого будинку. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу.

Потерпілого госпіталізували з осколковими пораненнями різних частин тіла.

"За фактом порушено кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні бойовики на Донбасі обстріляли околиці населеного пункту Опитне з мінометів, в результаті пошкоджено кілька будівель.

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Донбас обстрел Мар'їнка
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