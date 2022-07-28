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"Обстріли відчаю". Данілов назвав головну мету ракетних ударів по Україні

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Київ, Четвер 28 липня 2022 21:23
"Обстріли відчаю". Данілов назвав головну мету ракетних ударів по Україні Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Постійними обстрілами територій України росіяни намагаються залякати українців та пригальмувати спротив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.

"О 4 ранку сьогодні відбувалися перші обстріли нашої країни. Це обстріли вже відчаю. Всього сьогодні п’ять областей були під ракетними ударами РФ. Єдине їх завдання - це нас залякати для того, щоб той спротив, який чинить наш народ, наші ЗС, щоб ми його у якийсь спосіб пригальмували", - розповів Данілов.

При цьому він підкреслив, що росіяни не досягнуть жодної своєї мети, адже Україна має план дій на всіх напрямках.

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області.

Також ми писали, що росіяни нанесли ракетний удар по Кропивницькому.

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Олексій Данілов ракетный удар Війна Росії проти України
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