"Обстріли відчаю". Данілов назвав головну мету ракетних ударів по Україні

"О 4 ранку сьогодні відбувалися перші обстріли нашої країни. Це обстріли вже відчаю. Всього сьогодні п’ять областей були під ракетними ударами РФ. Єдине їх завдання - це нас залякати для того, щоб той спротив, який чинить наш народ, наші ЗС, щоб ми його у якийсь спосіб пригальмували", - розповів Данілов.

При цьому він підкреслив, що росіяни не досягнуть жодної своєї мети, адже Україна має план дій на всіх напрямках.