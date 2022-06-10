ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мер Миколаєва розповів, чи загрожує місту наступ росіян

Новость на русском →
Миколаїв, П'ятниця 10 червня 2022 08:24
Мер Миколаєва розповів, чи загрожує місту наступ росіян Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (24 tv)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У Миколаєві третій місяць поспіль готуються до можливого наступу російських військ на місто. Однак суттєвих змін на лінії фронту, які б вказували що це може статися найближчим часом немає.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, в місті накопичують війська та будують фортифікаційні споруди для того, щоби вдарити у випадку нападу у відповідь.

"Я не думаю, що щось найближчим часом зміниться. Лінія фронту знаходиться на місці вже приблизно місяць. Вона дещо рухається туди-сюди, але суттєво не змінюється. Вони також окопуються біля Херсона, вони також очікують нападу чи наступу нашої армії", - розповів Сєнкевич.

Він підкреслив, що всі сьогодні очікують змін на фронт і вони настануть, коли дійде летальна зброя дальньої дії зі Сполучених Штатів та країн НАТО.

Також мер оцінив загрозу висадки ворожого десанту в місті.

"Знаєте, під час Другої світової війни висадка десанту могла якимось чином вплинути на перебіг війни. Але сьогодні висадка десанту буде приречена. В Україні загалом та в Миколаївській області зокрема стільки озброєних людей - і вони озброєні не просто автоматами Калашникова, а більш важкою зброєю - тому цей десант попаде як цукор у вулик. Він буде просто знищений", - запевнив Сєнкевич.

Мер Миколаєва додав, що вже були намагання росіян висаджувати десант.

"Потім тут по лісах у Миколаївській області наші мисливці його вполювали і всіх знищили. Цей десант можна скинути або з неба, або підійти з моря. Думаю, обидва випадки розглядаються нашою армією і вона готова зустрічати агресора зі зброєю в руках", - підсумував Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше голова ОВА Віталій Кім розповів, чому Росія посилила обстріли Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Александр Сенкевич Війна в Україні
NEWS
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз