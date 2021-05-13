Обстріли Ізраїля: у Радбезі ООН закликали негайно припинити насильство

Із заявою виступили представники Естонії, Франції, Ірландії та Норвегії.

"Ми закликаємо всі сторони до негайної деескалації, припинення насильства та стриманості", - ідеться в документі.

Країни засудили як ракетні удари по Ізраїлю із Сектора Гази, так і ізраїльські авіаудари у відповідь. Палестинські удари по цивільному населенню Ізраїлю в заяві названо "неприйнятними та такими, що викликають занепокоєння".

Водночас, Ізраїль, попри право на самозахист, закликали проявити максимальну стриманість та повагу до міжнародного права, а також припинити будівництво поселень, знесення будинків та виселення палестинців, зокрема, у Східному Єрусалимі.

Туніс, Норвегія та Китай не приєдналися до заяви та вимагають скликати на 14 травня ще одне екстрене засідання Ради Безпеки ООН.