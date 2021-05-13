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Обстрелы Израиля: в Совбезе ООН призвали немедленно прекратить насилие

Автор: РБК-Украина

Четыре страны в Совете безопасности ООН призвали прекратить насилие между Израилем и палестинскими группировками. Они выступили с заявлением по результатам заседание 12 мая.

Об этом пишет DW.

С заявлением выступили представители Эстонии, Франции, Ирландии и Норвегии.

"Мы призываем все стороны к немедленной деэскалации, прекращению насилия и сдержанности", - говорится в документе.

Страны осудили как ракетные удары по Израилю из Сектора Газа, так и израильские авиаудары в ответ. Палестинские удары по гражданскому населению Израиля в заявлении названы "неприемлемыми и вызывающими беспокойство".

В то же время, Израиль, несмотря на право на самозащиту, призвали проявить максимальную сдержанность и уважение к международному праву, а также прекратить строительство поселений, снос домов и выселение палестинцев, в частности, в Восточном Иерусалиме.

Тунис, Норвегия и Китай не присоединились к заявлению и требуют созвать на 14 мая еще одно экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Напомним, 12 мая провели второе заседание за последние несколько дней из-за эскалации в Израиле.

Как известно, 10 мая Совбез ООН собирался для обсуждения эскалации в Иерусалиме на фоне столкновений на Храмовой горе.

Напомним, ситуация между Израилем и Палестиной обострилась 10 мая. В День Иерусалима из Сектора Газа по израильским городам были выпущены сотни ракет. В ответ Израиль начал операцию "Страж стен", направленную против террористической группы ХАМАС.

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