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Росіяни знову били по Харкову ракетами С-300: подробиці ранкової атаки

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Харків, Середа 03 серпня 2022 09:18
Росіяни знову били по Харкову ракетами С-300: подробиці ранкової атаки Фото: росіяни знову били по Харкову ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська під ранок знову випустили по Харкову зенітні ракети С-300. "Прильоти" зафіксували в Холодногірському та Новобаварському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Близько 4 ранку російські окупанти завдали два удари по Харкову. Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо - із ЗРК С-300. У Холодногірському районі ворожа ракета влучила у землю", - написав Синєгубов.

За його словами, ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджено будівлю. Попередньо - постраждалих немає.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок чергового обстрілу м. Чугуїв пошкоджені складські приміщення закладу освіти, сталася пожежа.

Також очільник області повідомив, що в Золочівській громаді - горів приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, сьогодні вранці мешканці Харкова чули звуки вибухів. Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив цю інформацію..

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