Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще двох цивільних

Російські війська 14 вересня в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули дві людини, ще 13 мирних жителів отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
Фото: карта обстрілів Донецької області 14 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 14 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу - в Долині. Ще 13 людей отримали поранення", - написав він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 846 осіб, ще 2118 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Зокрема, Нікополь ворог атакував "Градами" і дроном-камікадзе.
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