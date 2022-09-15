Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще двух гражданских

Российские войска 14 сентября в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие чего погибли два человека, еще 13 мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
Фото: карта обстрелов Донецкой области 14 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 14 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Долине. Еще 13 человек получили ранения", - написал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 846 человек, еще 2118 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, этой ночью российские войска снова нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. В частности, Никополь враг атаковал "Градами" и дроном-камикадзе.
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