Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще трьох цивільних
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили трьох мирних жителів, ще вісім осіб отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВВА Павла Кириленка.
Фото: карта обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 11 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: у Великій Новосілці, Романівці та Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 834 людини, ще 2079 мирних жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, у селі Куземівка окупованого Сватівського району Луганської області встановили український прапор.
Раніше в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації повідомили, що російські війська залишили Сватове (Луганська область).
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