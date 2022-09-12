Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще трьох цивільних

Фото: російські війська за добу вбили ще трьох цивільних в Донецькій області (Getty Images)

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили трьох мирних жителів, ще вісім осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВВА Павла Кириленка.