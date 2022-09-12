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Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще трьох цивільних

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Донецьк, Понеділок 12 вересня 2022 11:43
Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще трьох цивільних Фото: російські війська за добу вбили ще трьох цивільних в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили трьох мирних жителів, ще вісім осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВВА Павла Кириленка.

Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще трьох цивільних

Фото: карта обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 11 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: у Великій Новосілці, Романівці та Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 834 людини, ще 2079 мирних жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у селі Куземівка окупованого Сватівського району Луганської області встановили український прапор.

Раніше в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації повідомили, що російські війська залишили Сватове (Луганська область).

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Донецька область Російська Федерація
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