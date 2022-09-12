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Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще трех гражданских

Новина українською →
Донецк, Понедельник 12 сентября 2022 11:43
Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще трех гражданских Фото: российские войска за сутки убили еще трех гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили трех мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще трех гражданских

Фото: карта обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 11 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Великой Новоселке, Романовке и Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 834 человека, еще 2079 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в селе Куземовка оккупированного Сватовского района Луганской области установили украинский флаг.

Ранее в Луганской областной военно-гражданской администрации сообщили, что российские войска оставили Сватово (Луганская область).

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