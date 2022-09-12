Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще трех гражданских
Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили трех мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Фото: карта обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 11 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Великой Новоселке, Романовке и Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 834 человека, еще 2079 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, в селе Куземовка оккупированного Сватовского района Луганской области установили украинский флаг.
Ранее в Луганской областной военно-гражданской администрации сообщили, что российские войска оставили Сватово (Луганская область).
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