Обстріли і безпілотник: бойовики п'ять разів порушили "тишу"

У неділю, 25 липня, збройні формування п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення .

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований неподалік Новозванівки. Російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також поблизу Кримського окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Нью-Йорка окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

При цьому в напрямку населеного пункту Причепилівка бойовики обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.