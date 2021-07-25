ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обстріли і безпілотник: бойовики п'ять разів порушили "тишу"

Новость на русском →
Донбас, Неділя 25 липня 2021 18:11
Обстріли і безпілотник: бойовики п'ять разів порушили "тишу" Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 25 липня, збройні формування п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований неподалік Новозванівки. Російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також поблизу Кримського окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Нью-Йорка окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

При цьому в напрямку населеного пункту Причепилівка бойовики обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Португалія відкривається для українців: що потрібно для в'їзду
Португалія відкривається для українців: що потрібно для в'їзду
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"