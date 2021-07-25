Обстріли і безпілотник: бойовики п'ять разів порушили "тишу"
У неділю, 25 липня, збройні формування п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований неподалік Новозванівки. Російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Також поблизу Кримського окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Нью-Йорка окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.
При цьому в напрямку населеного пункту Причепилівка бойовики обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"В результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.