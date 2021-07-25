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На Донбасі отримав поранення український військовий

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Донбас, Неділя 25 липня 2021 16:14
На Донбасі отримав поранення український військовий Фото: на Донбасі отримав поранення військовий (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 25 липня, на Донбасі під час обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання"Північ".

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу.

Як уточнюється, про дії бойовиків повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

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На Донбасі отримав поранення український військовий
На Донбасі отримав поранення український військовий
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