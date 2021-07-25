На Донбасі отримав поранення український військовий
У неділю, 25 липня, на Донбасі під час обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання"Північ".
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.
Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу.
Як уточнюється, про дії бойовиків повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).