Обстріли і безпілотник: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Шумів. Окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Також бойовики обстрілювали українські позиції поблизу Золотого-4. Окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

У штабі додали, що підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної російської агресії.