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Обстріли і безпілотник: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 23 грудня, збройні формування Російської Федерації тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Шумів. Окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Також бойовики обстрілювали українські позиції поблизу Золотого-4. Окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

У штабі додали, що підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, 22 грудня на Донбасі зберігався режим припинення вогню.

Крім того, вчора Тристороння контактна група домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

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