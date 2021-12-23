Обстрелы и беспилотник: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Шумов. Оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Также боевики обстреливали украинские позиции вблизи Золотого-4. Оккупационные войска совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.