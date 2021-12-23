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Обстрелы и беспилотник: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 23 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Шумов. Оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Также боевики обстреливали украинские позиции вблизи Золотого-4. Оккупационные войска совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, 22 декабря на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.

Кроме того, вчера Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

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ДонбассООС