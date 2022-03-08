Через обстріли в Миколаївській області загинули чотири особи

В результаті російських обстрілів в Миколаївській області загинули чотири особи. Зруйновані житлові будинки та інші об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора після обстрілів в Миколаївській області виникло 11 пожеж, 8 з яких в житловому секторі і 3 - на об'єктах. На пожежах евакуйовано 8 осіб.

"Також з-під завалів рятувальники деблокували 5 осіб, які доставлені в лікарні. В результаті обстрілів загинули 4 цивільні особи. Дані по загиблим і постраждалим уточнюються", - йдеться в повідомленні.