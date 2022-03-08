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Из-за обстрелов в Николаевской области погибли четыре человека

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Николаевская область, Вторник 08 марта 2022 09:05
Из-за обстрелов в Николаевской области погибли четыре человека Фото: пожары в Николаевской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Юлия Бойко

В результате российских обстрелов в Николаевской области погибли четыре человека. Разрушены жилые дома и другие объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вчера после обстрелов в Николаевской области возникло 11 пожаров, 8 из которых в жилом секторе и 3 - на объектах. На пожарах эвакуированы 8 человек.

"Также из-под завалов спасатели деблокировали 5 человек, которые доставлены в больницы. В результате обстрелов погибли 4 гражданских лица. Данные по погибшим и пострадавшим уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ударов по Харькову произошли десятки пожаров, на данный момент известно о гибели не менее 4 человек.

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