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У Харківській області продовжили комендантську годину

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Україна, Понеділок 28 лютого 2022 09:01
У Харківській області продовжили комендантську годину Фото:
Автор: Олександр Білоус

Комендантська година у Харківській області 28 лютого розпочнеться 15.00 годині і завершиться завтра о 6.00 ранку. Це викликано великою кількістю диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"Є велика кількість диверсійних груп. Тому комендантська година на Харківщині сьогодні розпочнеться о 15.00 годині - завершиться завтра о 6.00 ранку. Поставтеся із розумінням, це потрібно для нашої спільної безпеки", - повідомив він.

Як зазначив Синєгубов, Збройні сили України завдавали вночі атак ворогу ще до того, як ті встигали зайняти свої позиції.

"Російський ворог деморалізований! Тоді як наша армія отримує нове озброєння", - зазначив він.

За його словами, мобілізувався бізнес області, отримуємо багато гуманітарної допомоги, тому створюється обласний логістичний гуманітарний центр.

Про ситуацію в Харкові прямо зараз читайте в онлайн-транляції РБК-Україна.

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