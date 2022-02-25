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При обстрілі дитсадка в Охтирці загинув охоронець. Поранено співробітницю та двох дітей

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Охтирка, П'ятниця 25 лютого 2022 17:48
При обстрілі дитсадка в Охтирці загинув охоронець. Поранено співробітницю та двох дітей Фото: російські війська обстріляли дитячий садок в Охтирці (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

На другий день вторгнення Росії в Україну російські війська обстріляли дитячий садок в Охтирці Сумської області. В результаті загинув охоронець і є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

Повідомляється, що сталося попадання двох снарядів в двоповерхову будівлю дитячого садка, в результаті чого загинув охоронець, постраждала співробітниця садочка і двоє дітей отримав осколкові поранення.

"Діти госпіталізовані в лікарню. На щастя, загоряння будівлі не було... Російські війська продовжують атакувати місто, йде бій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Охтирці з "Ураганів" обстріляли житловий масив, а снаряди влучили в дитячий садок і бомбосховище.

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