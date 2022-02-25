ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

При обстреле детсада в Ахтырке погиб охранник. Ранены сотрудница и двое детей

Новина українською →
Ахтырка, Пятница 25 февраля 2022 17:48
При обстреле детсада в Ахтырке погиб охранник. Ранены сотрудница и двое детей Фото: российские войска обстреляли детский сад в Ахтырке (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

На второй день вторжения России в Украину российские войска обстреляли детский садик в Ахтырке Сумской области. В результате погиб охранник и есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Сообщается, что произошло попадание двух снарядов в двухэтажное здание детского сада, в результате чего погиб охранник, пострадала сотрудница садика и двое детей получил осколочные ранения.

"Дети госпитализированы в больницу. К счастью, возгорания здания не было… Российские войска продолжают атаковать город, идет бой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ахтырке из "Ураганов" обстреляли жилой массив, а снаряды попали в детский сад и бомбоубежище.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина