При обстреле детсада в Ахтырке погиб охранник. Ранены сотрудница и двое детей
Фото: российские войска обстреляли детский сад в Ахтырке (facebook com mod mil rus)
На второй день вторжения России в Украину российские войска обстреляли детский садик в Ахтырке Сумской области. В результате погиб охранник и есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.
Сообщается, что произошло попадание двух снарядов в двухэтажное здание детского сада, в результате чего погиб охранник, пострадала сотрудница садика и двое детей получил осколочные ранения.
"Дети госпитализированы в больницу. К счастью, возгорания здания не было… Российские войска продолжают атаковать город, идет бой", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ахтырке из "Ураганов" обстреляли жилой массив, а снаряды попали в детский сад и бомбоубежище.