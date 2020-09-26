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Після обстрілу біля Новолуганського на Донбасі зберігається "тиша"

Донбас, Субота 26 вересня 2020 17:54
Після обстрілу біля Новолуганського на Донбасі зберігається "тиша"
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

Після ворожого обстрілу поблизу Новолуганського на Донбасі зберігається режим припинення вогню. Інших провокацій з боку проросійських бойовиків вздовж лінії розмежування не зафіксували.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Ворожі обстріли не становили загрози військовим, тому вони вогонь у відповідь не відкривали. Станом на 17:00 в зоні проведення ООС не зафіксовано втрат серед українських підрозділів.

"Українські військовослужбовці продовжують виконувати завдання за призначенням, неухильно дотримуючись мирних домовленостей", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, у п'ятницю російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я поблизу Авдіївки.

Також РБК-Україна писало про ворожий обстріл на Донбасі, якій стався 24 вересня.

Додамо, 24 вересня у лікарні помер український військовий, якого поранив російський снайпер 20 червня.

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Новини України Надзвичайні події ДонбасобстрелбойовикиООС
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