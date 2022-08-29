Через обстріл Миколаєва постраждали вже 24 особи

Внаслідок обстрілу Миколаєва постраждали вже 24 особи, кількість жертв не змінилася – двоє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Через влучення боєприпасів та їх уламків також зайнявся автомобіль, який розчавило вщент", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС України, ракети влучили по приватних житлових будинках в Інгульському районі міста.

Як повідомлялось, у Миколаєві вдень 29 серпня знову пролунали потужні вибухи. Мешканців закликали пройти до укриттів.

Пізніше стало відомо, що через обстріл 2 людини загинули та 5 отримали поранення. В місті нарахували 9 "прильотів" окупантів.

Потім очільник регіону Віталій Кім повідомив про 11 поранених та 2 загиблих в результаті обстрілу. За його даними, на місто впало 12 ракет, але випущених було більше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.