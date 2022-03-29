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При обстрілі Миколаївської ОГА загинули три особи

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Миколаїв, Вівторок 29 березня 2022 12:41
При обстрілі Миколаївської ОГА загинули три особи Фото: зруйнована Миколаївська ОДА (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Ілона Свиридова

В результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації (ОГА) загинули три особи. Ще 22 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що постраждали 22 особи, 18 з них дістали з-під завалів, їх передали медики. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.

Нагадаємо, детальніше про сьогоднішні події в місті читайте в матеріалі "Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві".

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