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Обстріл будівлі ОДА в Миколаєві. Кількість загиблих зросла до 9 осіб

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Миколаїв, Вівторок 29 березня 2022 16:24
Обстріл будівлі ОДА в Миколаєві. Кількість загиблих зросла до 9 осіб Фото: Рятувальна операція (t.me/dsns_telegram)
Автор: Антон Федорців

Начальник головного управління ДСНС у Миколаївській області Микола Панасенко поділився новими подробицями про наслідки атаки російських окупантів на Миколаївську ОДА.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

"Деблоковані дев'ять загиблих. Врятовані 18 осіб, їх передали до медзакладів. Усього постраждали 22 особи", – заявив Панасенко.

Центр Миколаєва був обстріляний військами РФ вранці 29 березня. Спершу ДСНС оголосила про смерть трьох осіб. Згодом президент Зеленський у зверненні до парламенту Данії заявив про 7 жертв.

Окрім того, українські десантники ліквідували ворожу колону на шляху до Миколаєва. Дані про втрати ворога в техніці та живій силі ще уточнюються.

До слова, Росія заявила про скорочення воєнної активності на двох напрямках в Україні.

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