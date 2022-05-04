Обстріл заводу в Авдіївці: момент удару потрапив на відео

Російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. Момент обстрілу потрапив на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції України в Telegram.
Окупанти потрапили до групи робітників, які сідали до автобуса після закінчення зміни.
"Першу допомогу постраждалим надавали парамедики зі складу поліції та ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зібрали докази воєнного злочину російських військових. Роботу на місці удару координувало керівництво поліції Донецької області.
Розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України здійснюватиме Служба безпеки України.
Як повідомлялося, російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. В результаті загинули 10 людей.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) у середу вранці, 4 травня, сталася сильна пожежа - горить нафтобаза. За попередніми даними, 1 особа загинула та 2 отримали поранення.