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Обстріл заводу в Авдіївці: момент удару потрапив на відео

Фото: обстріл коксохіму в Авдіївці (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. Момент обстрілу потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції України в Telegram.

Окупанти потрапили до групи робітників, які сідали до автобуса після закінчення зміни.

"Першу допомогу постраждалим надавали парамедики зі складу поліції та ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зібрали докази воєнного злочину російських військових. Роботу на місці удару координувало керівництво поліції Донецької області.

Розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України здійснюватиме Служба безпеки України.

Як повідомлялося, російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. В результаті загинули 10 людей.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) у середу вранці, 4 травня, сталася сильна пожежа - горить нафтобаза. За попередніми даними, 1 особа загинула та 2 отримали поранення.

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