Обстріл вокзалу у Краматорську. Загинули 50 осіб, серед них 5 дітей

Внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську загинули 50 осіб, з них 5 дітей. Ще 98 місцевих жителів отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
Зазначається, що на місці трагедії відразу загинули 38 осіб, ще 12 померли у лікарнях.
Крім того, 98 постраждалих були госпіталізовані. Серед них 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків.
Нагадаємо, російські окупанти атакували залізничний вокзал у Краматорську зранку 8 квітня. Спочатку повідомлялося про 30 загиблих.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що російська армія застосувала ракету "Точка У".
Поранених під час обстрілу почали евакуювати в лікарні в інші регіони України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.