Обстріл вокзалу Краматорська: поранених відправляють до лікарень сусідніх областей
Голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що поранених при обстрілі залізничного вокзалу в Краматорську евакуюють в інші області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави ОВА.
"Карети швидкої допомоги доставляють постраждалих до лікарень. Частина поранених буде відправлена в інші області, залежно від стану", - сказав Кириленко.
За його словами, на цей момент поранення отримали 83 людини. Постраждалих розподілили по обласних лікарнях. Крім того, для надання їм допомоги та проведення операцій будуть підключені медустанови сусідніх регіонів.
Нагадаємо, вранці 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська, де знаходилося близько 4 тисяч людей. Загинули щонайменше 39 осіб, у тому числі діти.
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