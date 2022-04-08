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Обстрел вокзала в Краматорске. Погибли 50 человек, среди них 5 детей

Фото: 50 человек погибли в результате обстрела вокзала в Краматорске (фото t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталья Юрченко

В результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске погибли 50 человек, из них 5 детей. Еще 98 местных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Отмечается, что на месте трагедии сразу погибли 38 человек, еще 12 скончались в больницах.

Кроме того, 98 пострадавших были госпитализированы. Среди них 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.

Напомним, российские оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Краматорске утром 8 апреля. Изначально сообщалось о 30 погибших.

Президент Владимир Зеленский отметил, что российская армия применила ракету "Точка У".

Раненых во время обстрела начали эвакуировать в больницы в другие регионы Украины.

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КраматорскВойна России против Украины