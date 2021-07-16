Обстріл українського Нью-Йорка кваліфіковано як порушення законів війни

За фактом обстрілу українського селища Нью-Йорк у Донецькій області відкрито кримінальну справу. Прокуратура кваліфікувала інцидент як порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області .

Повідомляється, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

В результаті обстрілу пошкоджено житлові та господарські будівлі двох приватних будинків по вулиці Квітковій. Ніхто з жителів не постраждав.

"Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини вказаної події та особи, причетні до скоєння злочину. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.