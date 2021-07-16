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Обстріл українського Нью-Йорка кваліфіковано як порушення законів війни

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Донбас, П'ятниця 16 липня 2021 15:55
Обстріл українського Нью-Йорка кваліфіковано як порушення законів війни Фото: наслідки обстрілу Нью-Йорка (don.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

За фактом обстрілу українського селища Нью-Йорк у Донецькій області відкрито кримінальну справу. Прокуратура кваліфікувала інцидент як порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.

Повідомляється, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

В результаті обстрілу пошкоджено житлові та господарські будівлі двох приватних будинків по вулиці Квітковій. Ніхто з жителів не постраждав.

"Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини вказаної події та особи, причетні до скоєння злочину. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, селище Нью-Йорк - це колишнє Новгородське, знаходиться біля окупованої Горлівки Донецької області.

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