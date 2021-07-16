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Обстрел украинского Нью-Йорка квалифицирован как нарушение законов войны

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Донбасс, Пятница 16 июля 2021 15:55
Обстрел украинского Нью-Йорка квалифицирован как нарушение законов войны Фото: последствия обстрела Нью-Йорка (don.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

По факту обстрела украинского поселка Нью-Йорк в Донецкой области открыто уголовное дело. Прокуратура квалифицировала инцидент как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Сообщается, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В результате обстрела повреждены жилые и хозяйственные постройки двух частных домов по улице Цветочной. Никто из жителей не пострадал.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства указанного события и лица, причастные к совершению преступления. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, поселок Нью-Йорк - это бывшее Новгородское, находится возле оккупированной Горловки Донецкой области.

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