Обстрел украинского Нью-Йорка квалифицирован как нарушение законов войны

По факту обстрела украинского поселка Нью-Йорк в Донецкой области открыто уголовное дело. Прокуратура квалифицировала инцидент как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области .

Сообщается, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В результате обстрела повреждены жилые и хозяйственные постройки двух частных домов по улице Цветочной. Никто из жителей не пострадал.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства указанного события и лица, причастные к совершению преступления. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.