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Бойовики обстріляли український Нью-Йорк: зруйновано будинок мирного жителя

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Донбас, Четвер 15 липня 2021 21:43
Бойовики обстріляли український Нью-Йорк: зруйновано будинок мирного жителя Фото: бойовики на Донбасі обстріляли український Нью-Йорк (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Проросійські бойовики обстріляли Нью-Йорк у Донецькій області. В результаті артилерійського удару пошкоджено дах будинку, сильні пошкодження отримав гараж і господарські будівлі одного з місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка.

"Сьогодні близько 19: 30 російські окупанти здійснили обстріл селища міського типу Нью-Йорк, в черговий раз доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в результаті обстрілу пошкодження отримав будинок і гараж місцевого жителя - у них зруйновані дахи. "Інформації про постраждалих на цю мить немає", - додав він.

Кириленко уточни, що правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни). Деталі події встановлюються.

Фото: бойовики на Донбасі обстріляли український Нью-Йорк (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Нагадаємо, 1 липня Верховна рада перейменувала селище міського типу Новгородське в Нью-Йорк.

Детальніше про історичну назву цього населеного пункту читайте в матеріалі РБК-Україна.

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