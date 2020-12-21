Обстріл трактора біля Авдіївки: опубліковано відео з місця події

Командування операції Об'єднаних сил на Донбасі опублікувало відео наслідків ворожого обстрілу цивільного населення. На відео зафіксовано знищений бойовиками трактор John Deere поблизу Авдіївки.

Відео опублікували на сторінці ООС у Facebook.

На відео видно повністю вигорілий трактор, який вчора потрапив під обстріл бойовиків. Трактор повертався з сільськогосподарських робіт, коли у нього влучили зі станкового протитанкового гранатомета.

Нагадаємо, про обстріл трактора стало відомо сьогодні вранці. В результаті обстрілу, який відбувся поза межами українських позицій, постраждав водій.

Як писало РБК-Україна, через обстріл цивільної техніки проросійськими бойовиками на Донбасі українська сторона направила ноту протесту ОБСЄ. Сьогодні вранці українська сторона проводила верифікацію на місці події.