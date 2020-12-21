Обстрел трактора возле Авдеевки: опубликовано видео с места события

Командование операции Объединенных сил на Донбассе опубликовало видео последствий вражеского обстрела гражданского населения. На видео зафиксирован уничтоженный боевиками трактор John Deere вблизи Авдеевки.

Видео опубликовали на странице ООС в Facebook.

На видео видно полностью выгоревший трактор, который вчера попал под обстрел боевиков. Трактор возвращался с сельскохозяйственных работ, когда в него попали из станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, об обстреле трактора стало известно сегодня утром. В результате обстрела, который произошел за пределами украинских позиций, пострадал водитель.

Как писало РБК-Украина, из-за обстрела гражданской техники пророссийскими боевиками на Донбассе украинская сторона направила ноту протеста ОБСЕ. Сегодня утром украинская сторона проводила верификацию на месте происшествия.