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Обстрел трактора возле Авдеевки: опубликовано видео с места события

Автор: Дмитрий Левицкий

Командование операции Объединенных сил на Донбассе опубликовало видео последствий вражеского обстрела гражданского населения. На видео зафиксирован уничтоженный боевиками трактор John Deere вблизи Авдеевки.

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Видео опубликовали на странице ООС в Facebook.

На видео видно полностью выгоревший трактор, который вчера попал под обстрел боевиков. Трактор возвращался с сельскохозяйственных работ, когда в него попали из станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, об обстреле трактора стало известно сегодня утром. В результате обстрела, который произошел за пределами украинских позиций, пострадал водитель.

Как писало РБК-Украина, из-за обстрела гражданской техники пророссийскими боевиками на Донбассе украинская сторона направила ноту протеста ОБСЕ. Сегодня утром украинская сторона проводила верификацию на месте происшествия.

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Новости Украины АвдеевкаобстрелбоевикиООС