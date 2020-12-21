ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна направила ноту ОБСЄ через обстріл бойовиків біля Авдіївки

Кам'янка, Понеділок 21 грудня 2020 09:13
Україна направила ноту ОБСЄ через обстріл бойовиків біля Авдіївки
Фото: ООС (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Вчора ввечері в районі населеного пункту Кам'янка в результатів обстрілів був пошкоджений і згорів трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. Україна направила ноту ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

В результаті обстрілів постраждав мирний житель, його госпіталізували.

"Підготовлено та направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ. Сьогодні зранку СГ "Авдіївка" УССЦКК проводить верифікацію події на місці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку 20 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять випадків порушення перемир'я з боку бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації відкривали.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Крім того, в районі Авдіївки снайпер противника поранив українського бійця.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ОБСЄобстрел

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся