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Обстріл Тарамчука на Донбасі: населений пункт залишився без світла

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вранці 16 вересня селище Тарамчук на Донбасі двічі піддалося обстрілу з боку російських окупантів. Зруйновані будинки мирних жителів, підстанція та лінії електропередач, населений пункт залишився без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гуманітарну місію "Пролісок".

За її даними, Тарамчук перший раз обстріляли близько шостої ранку. Вдруге - о 09: 20. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

В результаті обстрілу пошкодження отримали два житлових будинки. Один з них належить соціальному працівнику "Проліска". Біля будівлі осколками розбитий дах, вхідні двері і вікна.

Від вогню бойовиків у селищі постраждала трансформаторна підстанція, опори та лінії електропередач. На цей час в населеному пункті повністю відсутня електрика.

Фото: після обстрілу бойовиків селище Тарамчук на Донбасі залишилося без світла (facebook.com/proliskamission)

Нагадаємо, раніше в ООС повідомили про другий за добу обстріл селища Тарамчук. Зазначалося, що бойовики застосували ствольну артилерію калібру 122-мм.

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