Обстрел Тарамчука на Донбассе: населенный пункт остался без света

Утром 16 сентября поселок Тарамчук на Донбассе дважды подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. Разрушены дома мирных жителей, подстанция и линии электропередач, населенный пункт остался без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гуманитарную миссию "Пролисок".
По ее данным, Тарамчук первый раз обстреляли около шести утра. Второй раз - в 09:20. Никто из мирных жителей не пострадал.
В результате обстрела повреждения получили два жилых дома. Один из них принадлежит социальному работнику "Пролиска". У здания осколками разбита крыша, входная дверь и окна.
От огня боевиков в поселке пострадала трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. На данный момент в населенном пункте полностью отсутствует электричество.
Фото: после обстрела боевиков поселок Тарамчук на Донбассе остался без света (facebook.com/proliskamission)
Напомним, ранее в ООС сообщили о втором за сутки обстреле поселка Тарамчук. Отмечалось, что боевики применили ствольную артиллерию калибра 122-мм.