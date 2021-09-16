UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обстрел Тарамчука на Донбассе: населенный пункт остался без света

Автор: Дмитрий Кузнецов

Утром 16 сентября поселок Тарамчук на Донбассе дважды подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. Разрушены дома мирных жителей, подстанция и линии электропередач, населенный пункт остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гуманитарную миссию "Пролисок".

По ее данным, Тарамчук первый раз обстреляли около шести утра. Второй раз - в 09:20. Никто из мирных жителей не пострадал.

В результате обстрела повреждения получили два жилых дома. Один из них принадлежит социальному работнику "Пролиска". У здания осколками разбита крыша, входная дверь и окна.

От огня боевиков в поселке пострадала трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. На данный момент в населенном пункте полностью отсутствует электричество.

Фото: после обстрела боевиков поселок Тарамчук на Донбассе остался без света (facebook.com/proliskamission)

Напомним, ранее в ООС сообщили о втором за сутки обстреле поселка Тарамчук. Отмечалось, что боевики применили ствольную артиллерию калибра 122-мм.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС