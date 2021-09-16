Обстріл Щастя кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни

Як заявили в прокуратурі, сьогоднішній обстріл, в результаті якого керівник військово-цивільної адміністрації отримав осколкове поранення, є порушенням ст. 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції про захист жертв війни від 1949 року та ст. 25 Гаазької конвенції 1907 року.

"Наразі проводиться огляд місця події, тривають першочергові слідчі дії, встановлюються обставини події та особи, причетні до вчинення злочину", - зазначили правоохоронці.

В результаті обстрілу було пошкоджено житловий будинок та автомобіль мешканця, що з точки зору міжнародного гуманітарного права є цивільною інфраструктурою.