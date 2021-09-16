Бойовики обстріляли населений пункт Щастя: поранений мирний житель
Фото: бойовики обстріляли населений пункт Щастя (facebook.com/pressjfo.news)
Окупанти вкотре порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли населений пункт Щастя, внаслідок чого мирний житель отримав поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
Повідомляється, що о 6:40 та о 7:30 бойовики двічі обстріляли населений пункт Щастя з напрямку н.п. Весела Гора (попередньо із застосуванням міномету калібру 82 мм).
Внаслідок обстрілу було пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт.
За даними ОСС, цивільна особа отримала поранення, стан її здоров’я - задовільний.
На місці події працюють правоохоронці.
Фото: бойовики обстріляли населений пункт Щастя (facebook.com/pressjfo.news)