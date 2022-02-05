Бойовики з безпілотника обстріляли Павлопіль. Пошкоджено будинок
Глава Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі заявив про обстріл населеного пункту Павлопіль. Проросійські бойовики за допомогою безпілотника скинули на селище декілька вибухових пристроїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
Як розповів очільник ВЦА, інцидент стався вдень 5 лютого. Безпілотник російських окупантів скинув чотири саморобні вибухівки. Під обстріл потрапили житлові приватні будинки та будівля недіючої школи.
"Два (пристрої - ред.) потрапили в недіючу школу, пошкодили дах. Два впали поруч з житловим будинком, на будинку пошкоджено два вікна", - сказав Куркчі, додавши, що постраждалих немає.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група місцевої поліції.
Нагадаємо, днями окупанти за допомогою безпілотника обстріляли КПВВ на Донбасі.
РБК-Україна публікувало відео, на якому зафіксовано момент обстрілу пункту пропуску.