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Бойовики з безпілотника обстріляли Павлопіль. Пошкоджено будинок

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Павлопіль, Субота 05 лютого 2022 15:05
Бойовики з безпілотника обстріляли Павлопіль. Пошкоджено будинок Фото: бойовики обстріляли Павлопіль (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі заявив про обстріл населеного пункту Павлопіль. Проросійські бойовики за допомогою безпілотника скинули на селище декілька вибухових пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Як розповів очільник ВЦА, інцидент стався вдень 5 лютого. Безпілотник російських окупантів скинув чотири саморобні вибухівки. Під обстріл потрапили житлові приватні будинки та будівля недіючої школи.

"Два (пристрої - ред.) потрапили в недіючу школу, пошкодили дах. Два впали поруч з житловим будинком, на будинку пошкоджено два вікна", - сказав Куркчі, додавши, що постраждалих немає.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група місцевої поліції.

Нагадаємо, днями окупанти за допомогою безпілотника обстріляли КПВВ на Донбасі.

РБК-Україна публікувало відео, на якому зафіксовано момент обстрілу пункту пропуску.

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